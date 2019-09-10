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Хотиненко рассказал, как его вторая жена уехала с ребенком в США

Кинорежиссер был женат на актрисе Дилором Камбаровой.

Хотиненко рассказал, как его вторая жена уехала с ребенком в США
Хотиненко не смог построить счастливый брак с актрисой Дилором Камбаровой/globallookpress.com

Кинорежиссер Владимир Хотиненко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей второй жене актрисе Дилором Камбаровой. Он влюбился в нее, когда еще учился в архитектурном институте в Свердловске. В тот момент он был женат. Актриса запомнилась ему по роли в картине «Седьмая пуля».

Владимир Хотиненко. Фото
Хотиненко рассказал о второй жене/globallookpress.com

«Это был такой мир абстрактных представлений. Потом спустя много лет мы встретились в Киргизии на Иссык-Куле. Я там был ассистентом художника на съемках одной из картин. Увидел повзрослевшую Дилором и влюбился. А теперь уже у нас есть взрослая дочка», — заметил режиссёр.

По его признанию, он снял Дилором в своей дебютной режиссерской картине «Один и без оружия». Причем на тот момент их чувства друг к другу заметно поугасли. «У нее появились другие увлечения, но мы до сих пор остались в хороших отношениях», — сказал Хотиненко.

Как он заметил, от расставания с Дилором он не испытал каких-то страданий. Сам он называет себя за это эгоистом. «В 1996 году, когда в России были очень тяжелые времена, бывшая жена вместе с нашей дочерью Полиной уехала в США. С дочкой мы видимся время от времени, а вот Дилором я с тех пор ни разу не видел. У нее другая семья и другая жизнь», — сказал Владимир Хотиненко.

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Борис КорчевниковВладимир ХотиненкоДилором КамбароваКиргизияПрограмма "Судьба человека"

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Хотиненко рассказал, как его вторая жена уехала с ребенком в США
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