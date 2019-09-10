Воля нашел портрет Бузовой на снимке 80-х годов

Резидент Comedy Club Павел Воля внезапно для себя и для многих жителей России обнаружил портрет Бузовой на снимке 80-х годов. Своей находкой комик поделился с подписчиками на личной странице в Instagram. В подписи к снимку он отметил, что снимок относится к XX веку – мол, Бузова существовала уже тогда. «Фото Игоря Стомахина. Вы тоже видите портрет Бузовой на окне? Вселенная нас предупреждала», — высказался Воля.

В комментариях подписчики подтвердили поразительную схожесть девушки с картины с популярной поп-певицей. «То чувство когда «Гостья из будущего» перестаёт быть просто советским фильмом», «Я так и знал, что она нечто сверхъестественное», «Вездесущая», «Только не клонируйте», — шутят в аудитории. Сразу несколько человек решили уточнить, действительно ли это Бузова и услышали ответ, что девушка с картины похожа на Ахматову. Впрочем, нашлись и те, кто заявил, что Воля побаловался с фотошопом. Сама Ольга свои межпространственные перемещения пока не прокомментировала.