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Джеки Чан отменил визит в Москву

Актера ждали 11 сентября на премьере фильма «Тайна печати дракона». Как выяснил корреспондент Teleprogramma.pro, у звезды поменялись планы.

Джеки Чан отменил визит в Москву
Джеки Чан отменил приезд в Москву. Фото: TPG/ZUMAPRESS.com

Визит Джеки Чана в Москву на презентацию фильма «Тайна печати дракона» отменен. Об этом сообщил корреспондент Teleprogramma.pro со ссылкой на компанию, которая должна была организовать визит в столицу известного актера. Напомним, встреча со зрителями и журналистами у популярного мастера боевых искусств сначала была назначена на 10 сентября, потом перенесена на 11 число. И вот теперь она и вовсе не состоится «из-за непредвиденных изменений в графике Джеки Чана».

В итоге презентация фильма пройдет только с его российскими создателями. А ведь в съемках участвовали и китайская сторона, и целый ряд голливудских актеров, среди которых Джейсон Флеминг и Арнольд Шварценеггер.

Кстати, в Китае картину презентовали еще 16 августа, и Джеки Чан присутствовал на том мероприятии вместе с российскими артистами. В России же выход фильма в прокат перенесли на 19 сентября. Напомним, что между отечественными и китайскими киношниками сейчас готовится большая судебная тяжба, касающаяся финансов предыдущего совместного фильма «Вий», который является приквелом «Тайны печати дракона». Российская компания требует с зарубежных партнеров 216 миллионов рублей.

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«Тайна печати дракона»ВизитДжеки ЧанМосквановый фильмпрезентация

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Джеки Чан отменил визит в Москву
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