Плющенко зауважал Билана еще больше после принесенных самарцам извинений

Фигурист отметил, что это очень сильный поступок со стороны музыканта.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал музыканта Диму Билана, который вышел в нетрезвом виде на сцену в Самаре во время празднования Дня города.

Отметим, что в Instagram Дима Билан принес извинения за свои действия. Он пообещал в недалеком будущем дать в Самаре бесплатный концерт. Сейчас супруга Плющенко продюсер Яна Рудковская подыскивает в этом волжском городе площадку, где Дима Билан сможет бесплатно выступить перед жителями города.

больше по теме Лоза обвинил Билана в нарушении негласных правил выступления на сцене Музыкант прокомментировал для Teleprogramma.Pro скандальное выступление Билана в Самаре.

«Сильный поступок сильного человека! Еще больше уважаю! А какой ты можешь дать концерт мы все знаем!» — заявил Евгений Плющенко.

Отметим, что в поддержку Димы Билана выступили и многие другие звезды шоу-бизнеса. Даже Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва поддержала музыканта. Она поставила на его страничке в соцсетях смайлик в виде сердечка. Ее дочь, актриса и певица Кристина Орбакайте, заверила в комментариях под постом Билана, что все в его жизни будет хорошо.