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Плющенко зауважал Билана еще больше после принесенных самарцам извинений

Фигурист отметил, что это очень сильный поступок со стороны музыканта.

Плющенко зауважал Билана еще больше после принесенных самарцам извинений
Плющенко выступил в поддержку Билана/globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал музыканта Диму Билана, который вышел в нетрезвом виде на сцену в Самаре во время празднования Дня города.

Дима Билан. Фото
Плющенко поддержал Билана/https://www.instagram.com/bilanofficial/

Отметим, что в Instagram Дима Билан принес извинения за свои действия. Он пообещал в недалеком будущем дать в Самаре бесплатный концерт. Сейчас супруга Плющенко продюсер Яна Рудковская подыскивает в этом волжском городе площадку, где Дима Билан сможет бесплатно выступить перед жителями города.

«Сильный поступок сильного человека! Еще больше уважаю! А какой ты можешь дать концерт мы все знаем!» — заявил Евгений Плющенко.

Отметим, что в поддержку Димы Билана выступили и многие другие звезды шоу-бизнеса. Даже Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва поддержала музыканта. Она поставила на его страничке в соцсетях смайлик в виде сердечка. Ее дочь, актриса и певица Кристина Орбакайте, заверила в комментариях под постом Билана, что все в его жизни будет хорошо.

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Тэги:

День городаДима БиланЕвгений ПлющенкоСамараЯна Рудковская

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Плющенко зауважал Билана еще больше после принесенных самарцам извинений
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