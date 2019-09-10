«Нужно доказывать не словами, а делами»: Рудковская высказалась о скандале с Биланом

Продюсер Яна Рудковская не желает обсуждать с журналистами неприятный случай в Самаре, где её подопечный Дима Билан, не рассчитав порцию алкоголя, провалил свое выступление на концерте, посвященном Дню города. В телефонном разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro она лишь отметила, что слова здесь бесполезны, реабилитироваться перед поклонниками артист сможет лишь выполнив данные обещания.

«Всё, что нужно, надо не словами доказывать, а делами. Я не хочу никому давать никакие комментарии, единственное желание – вместе с ним сделать для города то, что он пообещал», — сказала Рудковская порталу Teleprogramma.pro.

Напомним, присутствовавшие на концерте зрители жаловались, что певец не попадал в фонограмму и в целом вел себя неадекватно. Артиста начали травить в соцсетях, обзывать «наркоманом» и требовать лишить его звания «Заслуженного артиста РФ».

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Сам Билан уже попросил у Самары прощения за случившееся. Он пообещал организовать в этом городе большой бесплатный концерт, построить детскую площадку и купить местной больнице дорогостоящий аппарат, необходимый для лечения детей. Свое странное поведение в тот вечер он объяснил воздействием коньяка, который его уговорили выпить перед концертом заглянувшие в гримерку друзья. Дима обычно не употребляет алкоголь, а потому не рассчитал порцию и мгновенно опьянел.

Как мы уже отмечали, ранее Дима не попадал в подобные ситуации. Он не устраивает скандалов, всегда с удовольствием общается с фанатами, его любят коллеги. Кроме того, Билан при поддержке Рудковской, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыканта Эдвина Мартона в 2008 году выиграл для нашей страны конкурс «Евровидение», чего ни до, ни после него не удавалось сделать ни одному отечественному артисту.