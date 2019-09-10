Пригожин призвал не устраивать травлю Билана из-за концерта Самаре

Дима Билан во время своего «пьяного» концерта в Самаре не сделал ничего страшного и поклонникам стоит проявить к нему сострадание вместо того, чтобы осуждать. В этом уверен известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Иосиф Игоревич рассказал, что жизнь российских артистов вовсе не так легка, как может показаться со стороны. У них невероятно плотный график, они работают на износ, огромное количество времени проводят в дороге и мало спят. Если один раз парень не выдержал и совершил ошибку, зрители должны лишь посочувствовать ему вместо того, чтобы позорить беднягу на всю страну.

«Артист – это не инопланетянин, он живой человек. Такую нагрузку, которую испытывают артисты, мало кто выдержит. Простому слушателю этого не понять. Это же не западный артист, который работает через день, летает на частных самолетах, получает гонорары в 1 миллион долларов. При том объеме недосыпа и при той жизни, которой живут наши артисты, можно просто сойти с ума», — сказал корреспонденту Teleprogramma.Pro Пригожин.

Продюсер признался, что он и его супруга, певица Валерия, живут в таком же ритме, а потому он сам иногда испытывает желание выпить, чтобы хоть как-то расслабиться и отдохнуть.

Скандальное выступление Билана в Самаре произошло во время празднования Дня города. Зрители утверждали, что певец не попадал в фонограмму, показывал странные неприличные жесты и издавал непонятные звуки. Вечером 9 сентября Дима опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором, чуть не плача, принес извинения самарцам. Он пояснил, что совсем не употребляет алкоголь, и потому, когда в гримерке его всё же уговорили выпить коньяк, реакция оказалась столь печальной.

Напомним, что Дима — единственный артист из нашей страны, одержавший победу на «Евровидении» и подаривший России право проведения этого крупного международного конкурса. За все годы своей творческой деятельности он впервые оказался в такой неприятной ситуации и намерен выйти из неё с честью — продюсер Яна Рудковская уже договаривается с властями Самары по поводу большого бесплатного концерта, где всё будет на высшем уровне. Более того, в знак раскаяния Билан собирается подарить городу хорошую детскую площадку.