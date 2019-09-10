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Православный активист вызвал Шнурова поговорить по-мужски

Вызов Сергей Алиев приурочил к трем месяцам со дня публикации клипа «Иисус».

Православный активист вызвал Шнурова поговорить по-мужски
Фото: Анна Садовникова/КП

Православный активист из Петербурга Сергей Алиев вызвал лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова на серьезный разговор. Соответствующее обращение было опубликовано на просторах Youtube. Алиев охарактеризовал клип музыкального коллектива как «похабнейший и кощунственный».
«Сергей Шнуров, я принял решение встретиться с тобой как мужчина с мужчиной и посмотреть тебе в глаза. Я надеюсь, что ты умеешь отвечать за свои слова и действия. Поэтому в любое время и в любом месте, по первому твоему слову, я готов приехать и пообщаться», — высказался православный представитель.

Алиев призвал общественность посмотреть ролик, чтобы понять, насколько тот, по его мнению, «является пошлым, вульгарным и развратным». Представитель заявил, что призывает не терпеть нравственное разложение народа в такой форме.

Тем временем с момента публикации ролик уже набрал 14,7 миллиона просмотров. В комментариях люди отмечают, что остались довольны увиденным, сравнивают новую песню с предыдущими произведениями и подчеркивают, что увиденное по праву можно назвать лучшим во всем репертуаре коллектива.

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"Ленинград"вызовИисусклипСергей АлиевСергей Шнуров

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Православный активист вызвал Шнурова поговорить по-мужски
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