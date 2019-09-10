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Спектакль с актрисами в ванне и на унитазе шокировал челябинцев

Зрители назвали шоу «Восемь любящих женщин» подходящим для кабаре, но никак не сцены театра.

Спектакль с актрисами в ванне и на унитазе шокировал челябинцев
пресс-служба ярославского театра имени Ф. Волкова

Не все спектакли из больших городов с одинаковым теплом встречают на гастролях. Так постановка ярославского театра имени Ф. Волкова «Восемь любящих женщин» спровоцировала скандал в Челябинске.

Зрители, не досмотрев игру актеров на сцене, в спешке покидали зал, а после еще и критиковали спектакль в соцсетях.

«Это не театр, а шоу для кабака», — писали они. Позже выяснилось, что зрителей смутила чрезмерная откровенность постановки. Ведь прямо на сцене актрисы сидят на унитазе, принимают ванну и бреют ноги. Сама же история переносит нас во французскую глубинку — особняк, в котором собирается большая семья. С убийством главы семейства сразу все женщины дома, включая служанок, оказываются подозреваемыми.

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«Восемь любящих женщин»скандал в театречелябинск

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Спектакль с актрисами в ванне и на унитазе шокировал челябинцев
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