Шнуров отреагировал на «пьяное» выступление Билана

Оплошность победителя «Евровидения» на концерте в Самаре обсуждают все его коллеги. Ведь певец появился на сцене в весьма странном виде: даже не попытался попасть в фонограмму, мычал, спрашивал: «Что же вы хотите?», а в конце просто устроился в углу сцены и пил воду.
Наутро исполнитель извинился, пообещав приехать в город с бесплатным авторским шоу. Ошибку певца прокомментировал и певец Сергей Шнуров.
Шнур отметил, что Билану еще повезло, так как он сделал себе бесплатный пиар, оказавшись в топе новостей.
«Выступил бы трезвым, что бы написали? За тебя Гном Гномыч топит, не последний парень в шоу!
Да и так ты, Дима, в топе Яндекса, что хорошо», — в стихах прокомментировал выходку коллеги лидер «Ленинграда».
Напомним, собственное поведение Билан объяснил тем, что накануне шоу к нему в гримерку зашли друзья. А так как он совсем не употребляет алкоголь, то и норму свою рассчитать не смог.