Шнуров отреагировал на «пьяное» выступление Билана

Победитель «Евровидения» не спел ни одной песни на концерте, но издавал странные звуки и уронил микрофон.

Оплошность победителя «Евровидения» на концерте в Самаре обсуждают все его коллеги. Ведь певец появился на сцене в весьма странном виде: даже не попытался попасть в фонограмму, мычал, спрашивал: «Что же вы хотите?», а в конце просто устроился в углу сцены и пил воду.

Наутро исполнитель извинился, пообещав приехать в город с бесплатным авторским шоу. Ошибку певца прокомментировал и певец Сергей Шнуров.

Шнур отметил, что Билану еще повезло, так как он сделал себе бесплатный пиар, оказавшись в топе новостей.

«Выступил бы трезвым, что бы написали? За тебя Гном Гномыч топит, не последний парень в шоу!

Да и так ты, Дима, в топе Яндекса, что хорошо», — в стихах прокомментировал выходку коллеги лидер «Ленинграда».

больше по теме Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре Продюсер уже ведет переговоры о повторном концерте звезды в этом городе.

Напомним, собственное поведение Билан объяснил тем, что накануне шоу к нему в гримерку зашли друзья. А так как он совсем не употребляет алкоголь, то и норму свою рассчитать не смог.