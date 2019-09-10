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Михалков высказался, что премия «Оскар» не имеет отношения к искусству

По мнению режиссера, все теперь определяет политика и международная конъюнктура.

Михалков высказался, что премия «Оскар» не имеет отношения к искусству
НИКИТА МИХАЛКОВ/GLOBALLOOKPRESS.COM

После того, как режиссер Владимир Меньшов, который сегодня возглавляет Российский оскаровский комитет, заявил, что этой структуре не нужно преобразование, своим мнением по поводу одной из главных кинонаград мира высказался другой российский обладатель этой престижной премии.

Никита Михалков признался, что он настолько не верит в оскаровский комитет, что даже не думает о его реформировании. Никита Сергеевич подчеркнул, что премия «Оскар» сегодня – это история про политику, которая к искусству никакого отношения не имеет.

Потому, по словам автора «Утомленных солнцем», вопрос даже не в недоверии комитету, отбирающему картины на премию, а в том, что не вписывающаяся в политическую ситуацию кинокартина никаких перспектив для себя не получит. Михалков также отметил, что сам не готов сейчас назвать фильмы, которые потенциально могли бы получить заветную статуэтку, поскольку все международные кинематографические смотры и конкурсы сильно зависят от международной конъюнктуры, пишет ТАСС.

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Владимир МеньшовкиноНикита МихалковНикита Михалков последние новостиПремия "Оскар"

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Михалков высказался, что премия «Оскар» не имеет отношения к искусству
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