Зудина пресекла попытку сына пофлиртовать с Анной Чиповской

Вдова актера и режиссера Олега Табакова актриса Марина Зудина пресекла попытку своего сына Павла Табакова пофлиртовать с известной актрисой Анной Чиповской. Отметим, что случай произошел на сборе труппы, где присутствовали знаменитости.

В какой-то момент Павел Табаков, которому сейчас 24 года, стал откровенно заигрывать с Анной Чиповской. Он отпускал в адрес девушки комплименты. Это увидела его мать и окликнула сына: «Павлуша!» По словам очевидцев, в этот момент Павел Табаков, который все еще находится под контролем матери, густо покраснел и промямлил: «Сейчас, мам». После этого он смущенно засеменил к родительнице. Как говорят те, кто застал эту картину, в этот момент Павел Табаков чем-то напомнила кобелька тойтерьера, который отправился к своей строгой хозяйке.

Между тем многие знают, что Павел Табаков неравнодушен к Анне Чиповской. Правда, у той есть любимый мужчина. Она живет с актером Дмитрием Ендальцевым. У них в семье все прекрасно. К примеру, лето они провели в литовской Паланге.

Поговаривают, что Павлу Табакову вряд ли удастся ввести Чиповскую, если вдруг ее отношения рухнут, в свою семью. Дело в том, что Марина Зудина актрису откровенно недолюбливает. Причины до конца неизвестны. То ли ревнует к успеху у публики, то ли знает про нее что-то неприличное, сообщает портал eg.ru.