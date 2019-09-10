НОВОСТИ

Зудина пресекла попытку сына пофлиртовать с Анной Чиповской

Вдова Олега Табакова увела молодого актера подальше от красавицы.

Зудина пресекла попытку сына пофлиртовать с Анной Чиповской
Зудина недовольна, что ее сын заигрывал с Чиповской/globallookpress.com

Вдова актера и режиссера Олега Табакова актриса Марина Зудина пресекла попытку своего сына Павла Табакова пофлиртовать с известной актрисой Анной Чиповской. Отметим, что случай произошел на сборе труппы, где присутствовали знаменитости.

Анна Чиповская. Фото
Чиповская одна из самых красивых актрис/globallookpress.com

В какой-то момент Павел Табаков, которому сейчас 24 года, стал откровенно заигрывать с Анной Чиповской. Он отпускал в адрес девушки комплименты. Это увидела его мать и окликнула сына: «Павлуша!» По словам очевидцев, в этот момент Павел Табаков, который все еще находится под контролем матери, густо покраснел и промямлил: «Сейчас, мам». После этого он смущенно засеменил к родительнице. Как говорят те, кто застал эту картину, в этот момент Павел Табаков чем-то напомнила кобелька тойтерьера, который отправился к своей строгой хозяйке.

Между тем многие знают, что Павел Табаков неравнодушен к Анне Чиповской. Правда, у той есть любимый мужчина. Она живет с актером Дмитрием Ендальцевым. У них в семье все прекрасно. К примеру, лето они провели в литовской Паланге.

Поговаривают, что Павлу Табакову вряд ли удастся ввести Чиповскую, если вдруг ее отношения рухнут, в свою семью. Дело в том, что Марина Зудина актрису откровенно недолюбливает. Причины до конца неизвестны. То ли ревнует к успеху у публики, то ли знает про нее что-то неприличное, сообщает портал eg.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна ЧиповскаяДмитрий ЕндальцевМарина ЗудинаОлег ТабаковПавел Табаков

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Зудина пресекла попытку сына пофлиртовать с Анной Чиповской
Интересно?
Поделись с друзьями: