Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на скандальный случай, который произошел с ее подопечным Димой Биланом в Самаре. Напомним, яркий исполнитель вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Он чересчур много выпил коньяка перед выступлением.
В Instagram Билан принес извинения и пообещал дать еще один концерт в городе. Причем он будет бесплатный. В комментариях отметилась и Яна Рудковская. Она не сомневается, что Дима Билан устроит в Самаре лучший концерт в своей жизни. Сейчас, как она отметила, идут переговоры, на какой площадке его провести.
«Ждём место под детскую площадку, ждём, когда ты подаришь городу её, ждём аппарат для детской больницы! Спасибо за искренность, твоя команда всегда с тобой! Ты — большой артист, который не имеет права на ошибку, но твои слова много значат не только для всех твоих поклонников, но и для всех нас! Я очень надеюсь, что Самара простит тебя, потому что в Самаре живут самые добрые и отзывчивые люди!» — заявила Яна Рудковская.
В комментариях также отметился и композитор Игорь Николаев. Он заявил, что Билану не нужно «грызть себя», потому что все люди не без греха. Он пожелал коллеге быть счастливым и жить с музыкой дальше. В свою очередь поп-король Филипп Киркоров заметил, что Билан все равно остается артистом с большой буквы. Время все сотрет, а честные поступки, как он уверен, останутся в памяти людей навсегда.