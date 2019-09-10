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Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре

Продюсер уже ведет переговоры о повторном концерте звезды в этом городе.

Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре
Рудковская отреагировала на скандал с Биланом/globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на скандальный случай, который произошел с ее подопечным Димой Биланом в Самаре. Напомним, яркий исполнитель вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Он чересчур много выпил коньяка перед выступлением.

Дима Билан. Фото
Рудковская отреагировала на скандал с Биланом/https://www.instagram.com/bilanofficial/

В Instagram Билан принес извинения и пообещал дать еще один концерт в городе. Причем он будет бесплатный. В комментариях отметилась и Яна Рудковская. Она не сомневается, что Дима Билан устроит в Самаре лучший концерт в своей жизни. Сейчас, как она отметила, идут переговоры, на какой площадке его провести.

«Ждём место под детскую площадку, ждём, когда ты подаришь городу её, ждём аппарат для детской больницы! Спасибо за искренность, твоя команда всегда с тобой! Ты — большой артист, который не имеет права на ошибку, но твои слова много значат не только для всех твоих поклонников, но и для всех нас! Я очень надеюсь, что Самара простит тебя, потому что в Самаре живут самые добрые и отзывчивые люди!» — заявила Яна Рудковская.

В комментариях также отметился и композитор Игорь Николаев. Он заявил, что Билану не нужно «грызть себя», потому что все люди не без греха. Он пожелал коллеге быть счастливым и жить с музыкой дальше. В свою очередь поп-король Филипп Киркоров заметил, что Билан все равно остается артистом с большой буквы. Время все сотрет, а честные поступки, как он уверен, останутся в памяти людей навсегда.

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Тэги:

Дима БиланИгорь НиколаевСамараФилипп КиркоровЯна Рудковская

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Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре
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