Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на скандальный случай, который произошел с ее подопечным Димой Биланом в Самаре. Напомним, яркий исполнитель вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Он чересчур много выпил коньяка перед выступлением.

В Instagram Билан принес извинения и пообещал дать еще один концерт в городе. Причем он будет бесплатный. В комментариях отметилась и Яна Рудковская. Она не сомневается, что Дима Билан устроит в Самаре лучший концерт в своей жизни. Сейчас, как она отметила, идут переговоры, на какой площадке его провести.

больше по теме После скандала Билан бесплатно выступит в Самаре Кроме того, артист подарит городу детскую площадку и аппарат для местной детской клиники.

«Ждём место под детскую площадку, ждём, когда ты подаришь городу её, ждём аппарат для детской больницы! Спасибо за искренность, твоя команда всегда с тобой! Ты — большой артист, который не имеет права на ошибку, но твои слова много значат не только для всех твоих поклонников, но и для всех нас! Я очень надеюсь, что Самара простит тебя, потому что в Самаре живут самые добрые и отзывчивые люди!» — заявила Яна Рудковская.

В комментариях также отметился и композитор Игорь Николаев. Он заявил, что Билану не нужно «грызть себя», потому что все люди не без греха. Он пожелал коллеге быть счастливым и жить с музыкой дальше. В свою очередь поп-король Филипп Киркоров заметил, что Билан все равно остается артистом с большой буквы. Время все сотрет, а честные поступки, как он уверен, останутся в памяти людей навсегда.