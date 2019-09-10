Бузова похвасталась стройной фигурой в купальнике

Поклонники, как всегда, пришли в восторг от увиденного.

После того, как стало известно, что число подписчиков Хабиба Нурмагомедова оказалось больше, чем у бессменной рекордсменки последнего времени, поющей телеведущей Ольги Бузовой, в ленте звезды «Дома-2» в Instagram появилось сразу несколько постов артистки в купальниках.

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Вполне возможно, все это и не связано, просто Ольга решила порадовать фанатов своими формами. Один из последних снимков из этой же серии. Кард сделан на Ибице, где сейчас продолжает свой отдых телеведущая.

«Солнце, ты подари мне свободу. Ветер, дай насладиться природой, но без твоих очей…» — подписала «закатную» фотографию звезда.

Комментаторы и поклонники, как всегда, живо отреагировали на пост звезды, осыпав Бузову комплиментами по поводу ее стройности и красиво выполненного кадра.

«Такая красотка, как эта природа», — отметил фанат.

Напомним, накануне Ольга Бузова рассказала, что она посетила на отдыхе весьма необычный ресторан.