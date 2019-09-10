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Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о раке мозга

Актриса впервые за последние две недели опубликовала пост.

Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о раке мозга
Заворотнюк прервала молчание в соцсетях/globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за две недели опубликовала пост на своей страничке в Instagram. Напомним, что до этого в последний раз от нее была информация в соцсетях 26 августа. Звезда разместила архивную фотографию со съемок сериала «Моя прекрасная няня», который много лет назад произвел настоящий фурор на российском телевидении.

«Попробуем описать няню Вику тремя эмодзи? И не забывайте смотреть «Мою прекрасную няню» по будням в 9.00 на СТС Love», — заявила популярная актриса.

Напомним, ходят упорные слухи, что Анастасия Заворотнюк сейчас проходит лечение. Якобы после рождения ребенка врачи обнаружили у нее злокачественную опухоль. Актриса, возможно, лечится от рака мозга.

Сама Анастасия Заворотнюк перестала появляться на светских вечеринках. При этом журналисты, которым все-таки удалось до нее дозвониться, рассказывали, что у звезды очень грустный голос. В ближайшее время «прекрасная няня» должна выступить на одном из центральных каналов и рассказать о своем состоянии здоровья.

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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиСериал "Моя прекрасная няня"

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Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о раке мозга
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