После того, как пять лет со знаменитым гонщиком Формыля-1 Михаэлем Шумахером произошла трагедия на горнолыжном курорте, информации о нем в прессе практически нет, как нет и снимков разбитого болезнью спортсмена. Жена звезды тщательно поддерживает секретность вокруг своего супруга.

Однако, накануне издание Daily Mail со ссылкой на Le Parisien сообщило том, что Шумахера доставили в парижскую больницу Помпиду для «секретного лечения». Источники западных СМИ отмечают, что бывший чемпион будет проходить лечение на основе переливания стволовых клеток французским хирургом Филиппом Менаше.

Напомним, 50-летний гонщик является самым успешным гонщиком автоспорта с рекордными 91 победой в Гран При. Он выиграл свои первые два титула с Benetton в 1994 и 1995 годах, прежде чем пять подряд с Ferrari между 2000-2004.