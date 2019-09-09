Водонаева жалеет об отказе от роли в фильме «Неадекватные люди»

Алена Водонаева могла сняться в одной из ролей в фильме Романа Каримова «Неадекватные люди», который вышел в 2011 году и получил гран-при кинофестиваля «Окно в Европу». В главных ролях в комедии сыграли Илья Любимов и Ингрид Олеринская. Также второстепенного персонажа сыграл Евгения Цыгнанов, а Влад Топалов появился в роли самого себя.

О своем сожалении Водонаева рассказала, отвечая на вопросы фолловеров в «сторис». По ее словам, предложения участвовать в разных проектах у нее всегда много. Но если не интересно, она всегда отказывается, а вот в случае с «Неадекватными людьми» «промахнулась».

«Мне предложили и утвердили на роль… Но я тогда беременеть-рожать собралась. К психологу ходила. Сил не было на съемки», — вспоминает телеведущая.

Она отметила, что тогда в ее жизни был сложный период. А дебютный фильм Каримова получился прекрасным.

больше по теме Алена Водонаева выпустит кулинарную книгу с семейными рецептами Судя по всему, телезвезде понравилось быть писательницей.

Ранее Водонаева призналась, что хорошо чувствует себя после развода со вторым мужем. По ее словам, с Алексеем, который выступает под псевдонимом Zeskullz, они остались хорошими друзьями. Но заводить новые отношения телеведущая пока не спешит.