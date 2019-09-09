После слухов о разводе Ирена Понарошку обратилась к подписчикам в Instagram

Телеведущая попросила поклонников вместе с ней найти феминитивы для названия некоторых профессий.

Блогер, телеведущая и журналист Ирена Понарошку попросила своих подписчиков подобрать феминитивы (женские варианты названий) для некоторых профессий.

«Я вот о чем подумала… Феминитивы: #блогерка, #авторка, #режиссерка — это понятно… А вот как быть с профессиями гид, живописец, проктолог? И самая тревожная мысль, посетившая меня на борту: неужели… пилотка?!» — написала Ирена.

Пользователи поддержали интерес экс-виджея MTV к этой лингвистической задаче, и поделились словами, которые также заставляют задуматься.

«Ещё интересно про женщину-пристава», — отметила подписчица Ирены.

«Не воспринимаю я феминитивы, плохо мне от них. Редакторка, организаторка… зачем?» — пишут девушки в комментариях.

Недавно супруг Ирены Александр Глухов, более известный как DJ List, высказался в Instagram о разводе. Он заявил, что разочаровался в женщинах и любви. По его словам, он хотел с Иреной обычного человеческого счастья и очень любил своих детей. Затем запись в его микроблоге исчезла, но поклонники пары уверены, что они на грани развода. Впрочем, сама Понарошку пока хранит молчание. Напомним, у супругов двое сыновей — восьмилетний Теодор и годовалый Серафим.