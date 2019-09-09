НОВОСТИ

Никита Джигурда вступился за Диму Билана после скандала в Самаре

Артист сказал, что «понимает состояние поп-звезд», которые порой нуждаются в допинге.

Никита Джигурда вступился за Диму Билана после скандала в Самаре
Никита Джигурда. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Артист Никита Джигурда высказался в защиту поп-исполнителя Димы Билана после того, как на того обрушилась волна критики по поводу его неудачного выступления в Самаре. Шоумен заявил, что понимает состояние популярных звезд эстрады, которые устают от выступлений. 

«Я не исключаю и допингов, я к этому лояльно отношусь. Другое дело, если зрители недовольны», — подчеркнул Джигурда. Он признался, что и сам не раз выходил на сцену «в подвыпившем состоянии», однако именно этого и требовала его роль в спектакле, поэтому зрители устраивали овации. 

«Всем известно, что многие звезды в шоу-бизнесе — это секс, наркотики, рок-н-ролл. Другое дело, что с Димкой не первый раз такое происходит», — отметил шоумен. Он заметил, что зрители неудавшегося концерта имеют право потребовать возврата денег за билеты. Однако в случае с Биланом выступление для зрителей было бесплатным, так что, по словам Джигурды, они запомнят его на всю жизнь.

Дима Билан
Дима Билан. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

«Он же не ругался со сцены, не материл никого», — добавил Джигурда в интервью каналу РЕН. 

Напомним, в сети появилось видео выступления Димы Билана на концерте в честь Дня города в Самаре. По мнению некоторых зрителей, артист вел себя неадекватно. Билан не попадал в ноты и не всегда успевал за фонограммой. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

артистДима БиланДима Билан последние новостиНикита ДжигурдаСамарашоу-бизнес

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Никита Джигурда вступился за Диму Билана после скандала в Самаре
Интересно?
Поделись с друзьями: