Никита Джигурда вступился за Диму Билана после скандала в Самаре

Артист Никита Джигурда высказался в защиту поп-исполнителя Димы Билана после того, как на того обрушилась волна критики по поводу его неудачного выступления в Самаре. Шоумен заявил, что понимает состояние популярных звезд эстрады, которые устают от выступлений.

«Я не исключаю и допингов, я к этому лояльно отношусь. Другое дело, если зрители недовольны», — подчеркнул Джигурда. Он признался, что и сам не раз выходил на сцену «в подвыпившем состоянии», однако именно этого и требовала его роль в спектакле, поэтому зрители устраивали овации.

«Всем известно, что многие звезды в шоу-бизнесе — это секс, наркотики, рок-н-ролл. Другое дело, что с Димкой не первый раз такое происходит», — отметил шоумен. Он заметил, что зрители неудавшегося концерта имеют право потребовать возврата денег за билеты. Однако в случае с Биланом выступление для зрителей было бесплатным, так что, по словам Джигурды, они запомнят его на всю жизнь.

«Он же не ругался со сцены, не материл никого», — добавил Джигурда в интервью каналу РЕН.

Напомним, в сети появилось видео выступления Димы Билана на концерте в честь Дня города в Самаре. По мнению некоторых зрителей, артист вел себя неадекватно. Билан не попадал в ноты и не всегда успевал за фонограммой.