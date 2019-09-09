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Король Иордании спас сестру-беглянку от возвращения в Дубай к мужу

Абдалла II даровал сестре дипломатическую должность и неприкосновенность.

Король Иордании спас сестру-беглянку от возвращения в Дубай к мужу
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн/фото: globallookpress.com

Король Иордании Абдалла II  пришел на помощь своей сводной сестре, принцессе Хайе, которая оказалась в затруднительном положении. Власти Великобритании отказались выдать королевской особе и ее детям охранные ордера, которые позволили бы им остаться в Лондоне. 

Женщину могли принудительно депортировать в Дубай, где она сразу попала бы в руки 70-летнего супруга — шейха Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума.

Эмир Дубая Мохаммед бин Рашид аль-Мактум
Эмир Дубая Мохаммед бин Рашид аль-Мактум/фото: @HHSHKMOHD

Этим летом Хайя решила сбежать от мужа, которого обвиняет в рукоприкладстве. Вместе с ней скрываются 11-летняя дочь Аль Джалиль и семилетний сын Зайед. 

Абдалла II нашел способ избежать выдворения своей сестры из Соединенного Королевства и дал ей дипломатическую должность в посольстве Иордании в Лондоне. 

«Его Величество Король Абдулла II назначил свою сестру принцессу Хайю бинт аль-Хусейн в качестве дипломата в посольстве Иордании в Великобритании», — сообщает Arabian Royal Agency.

 Также агентство передает, что принять такое решение королю посоветовала адвокат принцессы баронесса Фиона Шеклтон, которая известна такими громкими делами, как  развод принца Чарльза и принцессы Дианы, расставание Пола Маккартни с Хизер Миллс.

Однако назначение принцессы Хайи на пост заместителя главы посольства Иордании еще должен одобрить британский МИД. 

Напомним, в конце июня стало известно, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну вместе с малолетними детьми. С собой она прихватила около 40 миллионов долларов. Женщина сначала скрывалась в Германии, а потом перебралась в Лондон, где у нее недвижимость. Свой поступок принцесса объяснила тем, что не чувствовала себя в безопасности рядом с мужем.

Вскоре в Лондоне начался бракоразводный процесс, где обсуждается опека над детьми.

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ВеликобританияИорданияПосольствоРазвод

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Король Иордании спас сестру-беглянку от возвращения в Дубай к мужу
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