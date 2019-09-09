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Марина Александрова рассказала об обидном комплименте в свой адрес 

Попутно актриса удивила фанатов новым имиджем.

Марина Александрова рассказала об обидном комплименте в свой адрес 
Марина Александрова/globallookpress.com

Актриса Марина Александрова экспериментирует с макияжем и прическами, предстает перед нами в разных образах, не уставая удивлять. При этом звезда делится случаями из своей жизни.

Так, Марина рассказала о том, какой самый странный комплимент услышала она в свой адрес. 

«Какая красивая у вас дочь, совсем на вас не похожа», — сказали мне, увидев меня с дочкой. И как это расценивать?» — написала актриса, сопроводив пост фотографией в ярком образе.

На снимке актриса совершенно не похожа на себя: черные волосы, макияж смоки айз и помада нежного персикового оттенка. 

«На Майкла Джексона похожа!» — отметили пользователи.

Подписчики Александровой заверили актрису, что дочь красотой пошла именно в нее, осыпали комплиментами, много восхищенных слов было сказано о глазах Марины. 

Ранее актриса удивила поклонников, примерив подиумный макияж, который обычно делают манекенщицам. Однако в соцсетях Александрова часто выкладывает снимки, на которых она и без макияжа выглядит великолепно. На отдыхе она  отказывается от косметики, позволяя  солнцу украшать лицо естественным загаром.

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InstagramимиджМайкл ДжексонмакияжМарина Александрова

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Марина Александрова рассказала об обидном комплименте в свой адрес 
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