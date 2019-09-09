Марина Александрова рассказала об обидном комплименте в свой адрес 

Актриса Марина Александрова экспериментирует с макияжем и прическами, предстает перед нами в разных образах, не уставая удивлять. При этом звезда делится случаями из своей жизни.
Так, Марина рассказала о том, какой самый странный комплимент услышала она в свой адрес.
«Какая красивая у вас дочь, совсем на вас не похожа», — сказали мне, увидев меня с дочкой. И как это расценивать?» — написала актриса, сопроводив пост фотографией в ярком образе.
На снимке актриса совершенно не похожа на себя: черные волосы, макияж смоки айз и помада нежного персикового оттенка.
«На Майкла Джексона похожа!» — отметили пользователи.
Подписчики Александровой заверили актрису, что дочь красотой пошла именно в нее, осыпали комплиментами, много восхищенных слов было сказано о глазах Марины.
Ранее актриса удивила поклонников, примерив подиумный макияж, который обычно делают манекенщицам. Однако в соцсетях Александрова часто выкладывает снимки, на которых она и без макияжа выглядит великолепно. На отдыхе она отказывается от косметики, позволяя солнцу украшать лицо естественным загаром.