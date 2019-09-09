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Скончался соавтор хитов Джорджа Майкла и Rolling Stones

Соучредитель Muscle Shoals Джимми Джонсон умер в возрасте 76 лет.

Скончался соавтор хитов Джорджа Майкла и Rolling Stones
Гитарист Джимми Джонсон. ФОТО:GETTY IMAGES

Знаменитый музыкант и соучредитель звукозаписывающей студии ушел из жизни. Джимми Джонсону было 76 лет. Его сын Джей не разглашал несколько дней эту печальную новость и только сегодня заявил, что его отец скончался 5 сентября. Причина смерти не раскрывается. Джимми Джонсон родился в штате Алабама. Первые выступления пришлись на золотое время музыки 1960-ых годов.

В 1969 году появилась  звукозаписывающая студия Muscle Shoals. Это его гитарное соло звучит на большинстве пластинок Ареты Франклин. Джимми Джонсон  активно работал с Джорджем Майклом и группой  Rolling Stones. The Guardian пишет, что Джимми также известен тем, что играл на гитаре для Лулу, Бобби Вомака и Боза Скаггса и создал множество классических треков, включая «Беззаботный шепот» Джорджа Майкла.

Что же касается рок-группы, то вместе с музыкантами он сочинил такие хиты, как Wild Horses, You Gotta Move и Brown Sugar, как сообщает сайт Радио «КП».

Оригинальная студия Muscle Shoals была продана в 1979 году. А в 2006 году студия была включена в Национальный реестр исторических мест Америки. В 2013 году музыкальный фонд Music Foundation построил на этом месте музыкальный музей. Сам Джимми Джонсон был членом правления Алабамского зала славы музыки.

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Тэги:

Rolling StonesWild HorsesYou Gotta MoveгитаристДжимми Джонсонстудия Muscle Shoals

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Скончался соавтор хитов Джорджа Майкла и Rolling Stones
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