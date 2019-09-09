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У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь 

У супруги Канье Уэста  обнаружили красную волчанку.

У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь 
Ким Кардашьян/фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян расплакалась перед камерами в первом выпуске нового сезона реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians. Врач объявил ей, что у нее системная красная волчанка  — болезнь, при которой иммунная система вырабатывает слишком много антител, которые вызывают реакции, приводящие к воспалению частей тела, кожи или органов. Заболевание неизлечимо и требует проведения терапии на протяжении всей жизни. 

Пойти на обследование жена Канье Уэста решила после того, как заметила, что постоянно чувствует усталость, а ее руки иногда немеют и не слушаются. Ким даже пожаловалась сестре Кайли Дженнер, что не смогла утром сама застегнуть лифчик.

Сначала телезвезда исключила беременность, а потом погуглила симптомы в Интернете. После этого Ким записалась на прием к ревматологу из Беверли-Хиллз, доктору Дэниелу Уоллису.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян/фото: globallookpress.ru

На приеме Кардашьян рассказала, что у нее раздражение и зуд на коже по всему телу, усталость, боль в суставах. Специалист отметил, что все это похоже на ревматоидный артрит, но отметил, что это худший сценарий. Он успокоил звезду и попросил сдать кровь на анализы. 

К сожалению, результаты исследования показали, что Ким действительно больна, пишет Daily Mail.

«Ваши антитела дали положительный результат на волчанку и ревматоидный артрит. У Вас, помимо опухших суставов, будет лихорадка, сыпь, язвы во рту и сильная усталость», — сообщил Уоллис пациентке.

Красная волчанка может быть вызвана генетическими или экологическими факторами. Среди ее симптомов: сыпь на лице, боли в суставах, одышка или боль в груди, проблемы с почками, неврологические проблемы, усталость, необъяснимая потеря веса и анемия. 

Ревматоидный артрит — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма нападает на чужеродные тела, такие как бактерии и вирусы, но по ошибке атакует суставы. Это вызывает утолщение в стенках тканей, что вызывает боли и деформацию хрящевой ткани.

В прошлом году Кардашян рассказала фанатам, что начинает лечение от псориаза – неинфекционного хронического заболевания, из-за которого на коже человека появляется сыпь. Ким призналась, что неприятная болезнь совершенно измучила ее, а сыпь покрыла все ее тело, и обратилась к поклонникам за медицинским советом.

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Тэги:

болезньКайли ДженнерКим Кардашьнреалити-шоуСемейство Кардашьян

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У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь 
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