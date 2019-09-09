«Лучше петь, чем говорить»: Канделаки назвала Катамадзе «пешкой»

Телеведущая возмутилась словам грузинской певицы о любви к России.

Тина Канделаки высказала свое мнение о грузинской исполнительнице Нино Катамадзе. Накануне певица заявила о своей любви к россиянам, хотя ранее отменила свой концерт из-за антироссийских настроений в Тбилиси.

Свое отношение к происходящего Канделаки высказала в личном Telegram-канале.

Она сожалеет, что певица вместо того, чтобы «сеять любовь и мирить людей, предпочла быть пешкой на шахматной доске».

больше по теме Тина Канделаки назвала свою любимую эстетическую процедуру Телеведущая считает, что она украсит каждого.

Многие артисты в сложных ситуациях закрывают глаза на деньги и ценят «искреннее расположение публики». Это высшее предназначение творческого человека –«объединять, а не разъединять людей».

«Громкие политические заявления еще аукнутся многим артистам, так что иногда лучше просто петь, чем говорить», — цитирует телеканал «360» слова телеведущей.

Антироссийские выступления прокатились в Грузии в начале лета 2019-го. Результатом стала приостановка авиасообщения между странами. Грузия в самый разгар сезона осталась без российских туристов. После грузинские власти сообщали, что потери для их экономики составят миллионы долларов.