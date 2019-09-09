Малыш Арчи все больше становится похожим на принца Гарри

Эллен поведала зрителям, какая милая пара — Меган и Гарри. Ей надоели нападки на эту молодую семью. Ведущая назвала герцогов Сассекских земными, сострадательными людьми, которые делают не так уж и мало на благо мира. Обладательница 11 премий «Эмми» прошлась с сарказмом по всем обвинениям и привела в пример работу Меган и Гарри в защиту слонов в Ботсване. Сама же актриса и ведущая ведет работу по сохранению горилл Рованды.

Когда встал вопрос о маленьком принце Гарри, Эллен пошутила, мол, королевский мальчик весит 15 фунтов, что по обменному курсу, составляет 17 долларов в США. Дальше — веселее. Спросив у зрителей, хотят ли они увидеть фотографию ребенка, Дедженерес призналась, что на самом деле ее нет.

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Она знает со слов родителей, что Арчи очень похож на своего папу, и с каждым месяцем это сходство все сильнее. На этом телеведущая не успокоилась и тут же показала нарисованный шарж на малыша. По мнению ENEWS, это был тонкий намек для людей, недовольных отсутствием фото сына Меган и Гарри: «Хотели увидеть Арчи, получите! У него есть тело, и у него действительно, круглая голова. Волос на голове гораздо больше, чем у меня в его время.» Сарказм Дедженерес поддержали многие из ее подписчиков в Сети.