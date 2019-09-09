Сыгравший Бэтмена Бэйл пожелал преемнику обзавестись новым костюмом

Сыгравший Бэтмена в саге о Темном рыцаре Кристиан Бэйл по достоинству оценил нового кандидата на роль. В минувшее воскресенье актер был приглашен на кинофестиваль в Торонто, где ему не удалось избежать вопросов от Variety о новом исполнителе образа «летучей мыши». Услышав фамилию Паттинсон, Бэйл поднял большие пальцы вверх сразу на обеих руках, а затем отметил, что выбор режиссеры сделали верный. Коллегу по цеху же американец охарактеризовал как «интересного персонажа».

Не удержался Бэйл и от пожелания преемнику. Возглавлявший серию с 2000-х годов актер отметил, что надеется, что Паттинсону достанется более удобный костюм, чем был у него. «Главное, чтобы в новом экипировании можно было мочиться без посторонней помощи. Не очень получается чувствовать себя супергероем, если не можешь сам отлить», — пошутил Кристиан.

Отметим, что самого Бэйла в скором времени можно будет увидеть в биографической драме «Форд против Феррари». Ожидается, что обладатель «Оскара» появится в картине в роли британского гонщика Кеннета Майлза . Звездную пару на площадке ему составит Мэтт Деймон.