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Сыгравший Бэтмена Бэйл пожелал преемнику обзавестись новым костюмом

Американский актер по достоинству оценил Паттинсона как следующего Темного рыцаря.

Сыгравший Бэтмена Бэйл пожелал преемнику обзавестись новым костюмом
Фото: скриншот фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды"

Сыгравший Бэтмена в саге о Темном рыцаре Кристиан Бэйл по достоинству оценил нового кандидата на роль. В минувшее воскресенье актер был приглашен на кинофестиваль в Торонто, где ему не удалось избежать вопросов от Variety о новом исполнителе образа «летучей мыши». Услышав фамилию Паттинсон, Бэйл поднял большие пальцы вверх сразу на обеих руках, а затем отметил, что выбор режиссеры сделали верный. Коллегу по цеху же американец охарактеризовал как «интересного персонажа».

Не удержался Бэйл и от пожелания преемнику. Возглавлявший серию с 2000-х годов актер отметил, что надеется, что Паттинсону достанется более удобный костюм, чем был у него. «Главное, чтобы в новом экипировании можно было мочиться без посторонней помощи. Не очень получается чувствовать себя супергероем, если не можешь сам отлить», — пошутил Кристиан.

Отметим, что самого Бэйла в скором времени можно будет увидеть в биографической драме «Форд против Феррари». Ожидается, что обладатель «Оскара» появится в картине в роли британского гонщика Кеннета Майлза . Звездную пару на площадке ему составит Мэтт Деймон.

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Тэги:

БэтменкастингКристиан БэйлРоберт ПаттинсонТемный рыцарь

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Сыгравший Бэтмена Бэйл пожелал преемнику обзавестись новым костюмом
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