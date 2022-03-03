Орнелла Мути решила отложить получение российского гражданства

Никас Сафронов давно дружит с итальянской актрисой Орнеллой Мути. Она не раз бывала в России и даже имеет здесь жилье, но когда приезжает, то предпочитает останавливаться у художника.

В прошлом году актриса решила получить российский паспорт и занимался этими вопросам ее друг, но теперь, из-за напряженной ситуации в мире, все пришлось заморозить.

«Я узнал у Орнеллы, не передумала ли она получить русский паспорт? Она сказала, что пока не видит возможности в текущей этой обстановке. В силу обстоятельств она тоже не сможет приехать на мой день рождения (8 апреля — Прим. ред.). Хотя до этого она всегда была готова и приехать, и участвовать в выставках. Думаю, что это результат пропаганды, которую проводят американцы во всех странах. Она отказалась, Николас Кейдж отказался. Мы видим наглядно, как американцы промывают всем мозги, вкладывают в голову свои идеи», — говорит художник Teleprogramma.pro.

Он тоже чувствует на себе давление, просто потому что родился в России. Недавно художнику предлагали издать книгу в немецком издательстве, но американское руководство запретило.

«Казалось бы, политика не должна затрагивать искусство и спорт. Но плевать! Политика всегда была. Чтобы сейчас в мире не происходило, даже где-нибудь на Бали, у американцев всегда виноваты русские. А свои преступления они не помнят. Не помнят, как уничтожили более ста миллионов местных индейцев-аборигенов, как уничтожили сотни миллионов бизонов, чтобы индийцы голодали. Все это умело прикрывается. Зато они вложили миру в голову, что это они выиграли Великую Отечественную войну, а русские? Русские просто нехорошие люди», — заключил Никас Сафронов.

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