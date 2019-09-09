Умер актер из сериала «Принц из Беверли-Хиллз» Джон Уэсли

В США умер актер Джон Уэсли, ставший известным по ролям в сериалах «Принц из Беверли-Хиллз», «Спасатели Малибу», а также по фильмам «Стой! Или моя мама будет стрелять» с Сильвестром Сталлоне в главной роли и боевике «Без вести пропавшие» с Чаком Норрисом.

Актер скончался 8 сентября в возрасте 72 лет от осложнений множественной миеломы.

Уэсли родился в Луизиане, получил ученые степени в университетах Калифорнии и Сан-Диего. До того, как сделать себе имя в Голливуде, он служил в армии США во время войны во Вьетнаме и был отмечен боевыми наградами.

Большую часть своей жизни Уэсли посвятил театру. Кроме того, он снимался в сериалах, телепроектах и рекламе.

Напомним, ситком «Принц из Беверли-Хиллз» выходил в эфир канала NBC с 1990 по 1996 год и стал культовым. В нем Уилл Смит играет молодую копию самого себя. Этот проект позволил взлететь карьере Смитта. Он сразу же стал одним из самых популярных и востребованных звезд Голливуда. Сейчас в США идет работа над ремейком сериала. Режиссер Морган Купер расскажет историю парня из Филадельфии, жизнь которого переворачивается вверх дном… в 2019 году.