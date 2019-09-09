НОВОСТИ

Умер актер из сериала «Принц из Беверли-Хиллз» Джон Уэсли

Исполнитель роли доктора Гувера скончался 8 сентября в возрасте 72 лет.

Умер актер из сериала «Принц из Беверли-Хиллз» Джон Уэсли
Джон Уэсли и Уилл Смит/фото: кадр из сериала «Принц из Беверли-Хиллз»

В США умер актер Джон Уэсли, ставший известным по ролям в сериалах «Принц из Беверли-Хиллз», «Спасатели Малибу», а также по фильмам «Стой! Или моя мама будет стрелять» с Сильвестром Сталлоне в главной роли и боевике «Без вести пропавшие» с Чаком Норрисом.

Актер скончался  8 сентября в возрасте 72 лет от осложнений множественной миеломы. 

Уэсли родился в Луизиане, получил ученые степени в университетах Калифорнии и Сан-Диего. До того, как сделать себе имя в Голливуде, он служил в армии США во время войны во Вьетнаме и был отмечен боевыми наградами.

Большую часть своей жизни Уэсли посвятил театру. Кроме того, он снимался в сериалах, телепроектах и рекламе. 

Напомним, ситком «Принц из Беверли-Хиллз» выходил в эфир канала NBC с 1990 по 1996 год и  стал культовым. В нем Уилл Смит играет молодую копию самого себя. Этот проект позволил взлететь карьере Смитта. Он сразу же стал одним из самых популярных и востребованных звезд Голливуда. Сейчас в США идет работа над ремейком сериала. Режиссер Морган Купер расскажет историю парня из Филадельфии, жизнь которого переворачивается вверх дном… в 2019 году.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

актерболезньутрата

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Умер актер из сериала «Принц из Беверли-Хиллз» Джон Уэсли
Интересно?
Поделись с друзьями: