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Вдова лидера Linkin Park объявила о помолвке

Своего избранника она называла «земным ангелом».

Вдова лидера Linkin Park объявила о помолвке
Честер и Талинда Беннингтон. Фото: imago stock&people, via www.imag

Талинда Беннингтон, вдова вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, покончившего с собой два года назад, готова снова выйти замуж. Радостной новостью она поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram. 

При этом Беннингтон решила не называть фамилию своего жениха. Она назвала его просто «Майклом Ф.», а также «земным ангелом». 

«Я здесь, чтобы сказать, что можно найти любовь после трагедии. Смерть второй половины не означает вашу смерть. Моя семья, друзья и братья по Linkin Park с распростертыми объятиями приветствуют его в нашу семью. Я буду продолжать чествовать Честера и исполнять миссию своей жизни — сделать так, чтобы его смерть был не напрасной», — написала Талинда в своем посте. 

Напомним, лидер группы Linkin Park покончил с собой в 2017 году после борьбы с тяжелой депрессией. Его вдова Талинда организовала фонд, который помогает людям, чьи друзья или члены семьи столкнулись с психологическими трудностями.  

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Linkin ParkТалинда Беннингтон

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Вдова лидера Linkin Park объявила о помолвке
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