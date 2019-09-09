Вдова лидера Linkin Park объявила о помолвке

Талинда Беннингтон, вдова вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, покончившего с собой два года назад, готова снова выйти замуж. Радостной новостью она поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.

При этом Беннингтон решила не называть фамилию своего жениха. Она назвала его просто «Майклом Ф.», а также «земным ангелом».

«Я здесь, чтобы сказать, что можно найти любовь после трагедии. Смерть второй половины не означает вашу смерть. Моя семья, друзья и братья по Linkin Park с распростертыми объятиями приветствуют его в нашу семью. Я буду продолжать чествовать Честера и исполнять миссию своей жизни — сделать так, чтобы его смерть был не напрасной», — написала Талинда в своем посте.

больше по теме Стали известны новые подробности смерти Честера Беннингтона Много лет солист группы Linkin Park страдал от проблем с алкоголем и наркотиками. Однако непосредственно перед смертью музыкант не находился под воздействием наркотиков.

Напомним, лидер группы Linkin Park покончил с собой в 2017 году после борьбы с тяжелой депрессией. Его вдова Талинда организовала фонд, который помогает людям, чьи друзья или члены семьи столкнулись с психологическими трудностями.