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На Новодевичьем кладбище установили памятник Владимиру Этушу

На церемонии открытия мемориала присутствовали супруга актера, его коллеги по театру и режиссеры, у которых снимался народный артист.

На Новодевичьем кладбище установили памятник Владимиру Этушу
Иван Макеев/КП

В понедельник на Новодевичьем кладбище состоялось открытие памятника Владимиру Этушу. Об этом журналистам сообщил руководитель театра имени Вахтангова, где трудился Этуш, Кирилл Крок. Директор отметил, что отдать дань уважения великому артисту пришли не только родственники в лице супруги Елены, но и многочисленные коллеги — народный артист России Евгений Карельских, заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Владимир Иванов, а также артисты Александр Павлов, Любовь Корнева, Екатерина Симонова.

РИА Новости отмечают, что памятник был выполнен в соответствии с представлениями самого артиста. Идею воплотил в жизнь художник Максим Обрезков, архитектором стала Елена Копелиович, а за изображение профиля отвечал Сергей Загоровский. Устанавливали же монумент за счет личных средств семьи Этуша.

Напомним: народный артист СССР Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта на 97 году жизни. После кончины актера родственники приняли решение кремировать мужчину и спрятать урну с его прахом на семейном участке. Кремация проходила на ТРоекуровском кладбище.

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Владимир ЭтушНоводевичье кладбищепамятниксемья

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На Новодевичьем кладбище установили памятник Владимиру Этушу
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