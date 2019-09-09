Рэпер Серега намерен получить украинское гражданство

Белорусский музыкант Сергей Пархоменко, более известный слушателям под псевдонимом Серега, заявил о своей готовности получить гражданство Украины. Соответствующее объявление он сделал в эфире украинской версии популярного шоу «Танцы со звездами».

«Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля, мне здесь хорошо», — объяснил свое решение артист. Он также добавил, что у него есть и более весомые причины для такого поступка. Именно на Украине он познакомился с женщиной, которая впоследствии родила ему двоих детей.

Выяснилось также, что у рэпера есть дядя, который проживает на Украине. Из-за занятости Серега не разговаривал с ним год и сейчас намерен наладить отношения.