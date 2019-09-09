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Рэпер Серега намерен получить украинское гражданство

Об этом музыкант рассказал в эфире местного телеканала.

Рэпер Серега намерен получить украинское гражданство
Рэпер Серега. Фото: Андрей Кара/КП

Белорусский музыкант Сергей Пархоменко, более известный слушателям под псевдонимом Серега, заявил о своей готовности получить гражданство Украины. Соответствующее объявление он сделал в эфире украинской версии популярного шоу «Танцы со звездами». 

Серега и Бьянка
Серега и Бьянка. Фото: Владимир Веленгурин/КП

«Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля, мне здесь хорошо», — объяснил свое решение артист. Он также добавил, что у него есть и более весомые причины для такого поступка. Именно на Украине он познакомился с женщиной, которая впоследствии родила ему двоих детей. 

Выяснилось также, что у рэпера есть дядя, который проживает на Украине. Из-за занятости Серега не разговаривал с ним год и сейчас намерен наладить отношения. 

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«Танцы со звездами»рэпер СерегаСерегаУкраина

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Рэпер Серега намерен получить украинское гражданство
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