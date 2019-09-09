Маша Малиновская призналась, что любовник вынудил ее сделать аборт

Мужчина заявил, что будет воспитывать только сына, но никак не дочь.

В жизни Маши Малиновской были сложные времена. Телеведущая призналась, что в молодости она сделала аборт.

Тогда девушка только переехала в Москву, не успела толком обосноваться, как вдруг узнала о беременности. Это стало настоящим испытанием, но еще большим ударом стало то, что бойфренд Маши оказался категорически против пополнения.

Особенно цинично прозвучало то, что мужчина был согласен взять на себя ответственность за сына, а вот если будет дочь, то он заранее отказывался от отцовства.

Тяжелыми переживаниями будущая мама поделилась с врачами, и они посоветовали не связывать жизнь с таким человеком.

В итоге Малиновская сделала аборт и теперь уверена, что закон, запрещающий прерывание беременности, обществу не нужен.

Своей историй Маша поделилась во время шоу «Звезды сошлись», когда была затронута тема о запрете абортов на законодательном уровне, пишет сайт Актуальные новости.