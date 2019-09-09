Экс-участницу «Дома-2» раскритиковали за жалобные посты про беременность

Саша Артемова попросила у подписчиц совета, как ей справиться с недомоганием в последние дни перед родами.

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Саша Артемова пожаловалась на плохое самочувствие, одолевающее ее в последние дни беременности. Недавно девушка опубликовала снимки опухших ног, а уже сегодня рассказала о пугающей изжоге, которая в буквальном смысле «держала ее за горло». Артемова рассказала, что пережитая ночь была «адовой», потому что девушка не могла сменить позу во сне. В итоге будущая мать и вовсе проснулась в панике из-за внутреннего чувства жара. «Думаю на мед или ребеночек мой так давит», — поделилась Саша переживаниями.

Беспокоит бывшую звезду телестройки не только ее собственное состояние, но и атмосфера вокруг. Так, Артемову расстраивает поведение ее собаки Майи: та всю ночь не давала семье спать, скулила, просилась спать с младшим братом Саши. Недавно животное не сдержалось и «отложило кучу шоколадки» у детской кроватки. «Летала потом у меня по всей квартире», — заявила Артемова.

Подписчицы девушки поспешили поделиться рецептами, как справиться с непростым состоянием. Некоторые советуют грызть морковку, другие – отведать манго. Третьи желают Артемовой удачи и легких родов. В группах, посвященных проекту, впрочем, переживаний Александры не разделяют. Девушку раскритиковали «за нытье», а некоторые обратили внимание на серьезную ситуацию с собакой.