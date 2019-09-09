Машков рассказал о фестивале в память об Олеге Табакове

Идея проведения фестиваля родилась еще в прошлом году. Об этом на пресс-конференции сообщил художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.
«Мы, его ученики, задумали эту историю в прошлом сезоне, — сказал актер.- В память об Олеге Павловиче, а также, чтобы театры Москвы видели и лучше знали репертуар своих коллег».
В самом первом фестивале примут участие МХТ имени Чехова, Театр на Таганке, Губернский театр, Театр Наций и Театр Олега Табакова. Любопытно, что каждая из трупп готовит репертуар так или иначе связанный с мэтром.
К примеру, в спектакле, заявленном от МХТ имени Чехова, «Идеальный муж», сыграет вдова Олега Павловича — Марина Зудина.
Кроме того, в рамках мероприятия пройдет круглый стол, во время которого участники, приглашенные режиссеры и актеры, обсудят, что же такое «метод Табакова».
Уже известно, что фестиваль пройдет с 15 сентября по декабрь 2019 года в Москве.