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Машков рассказал о фестивале в память об Олеге Табакове

В этом году «Атом солнца» пройдет впервые и в нем примут участие пять московских театров.

Машков рассказал о фестивале в память об Олеге Табакове
Лариса Кудрявцева/КП

Идея проведения фестиваля родилась еще в прошлом году. Об этом на пресс-конференции сообщил художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.

«Мы, его ученики, задумали эту историю в прошлом сезоне, — сказал актер.- В память об Олеге Павловиче, а также, чтобы театры Москвы видели и лучше знали репертуар своих коллег».

В самом первом фестивале примут участие МХТ имени Чехова, Театр на Таганке, Губернский театр, Театр Наций и Театр Олега Табакова. Любопытно, что каждая из трупп готовит репертуар так или иначе связанный с мэтром.

К примеру, в спектакле, заявленном от МХТ имени Чехова, «Идеальный муж», сыграет вдова Олега Павловича — Марина Зудина.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет круглый стол, во время которого участники, приглашенные режиссеры и актеры, обсудят, что же такое «метод Табакова».

Уже известно, что фестиваль пройдет с 15 сентября по декабрь 2019 года в Москве.

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«Атом солнца»Владимир МашковОлег Табаков

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Машков рассказал о фестивале в память об Олеге Табакове
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