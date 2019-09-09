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Меган Маркл стала самой значимой персоной по версии журнала Tatler

Герцогиня возглавила рейтинг глянцевого журнала.

Меган Маркл стала самой значимой персоной по версии журнала Tatler
Li Muzi, via www.imago-images.de

Меган Маркл возглавила топ журнала Tatler, посвященного самым значимым персонам современности. Рейтинг опубликован в октябрьском номере издания. Герцогиня заняла первое место, опередив в списке британского политика Джона Беркоу и модель Джерри Холл. 

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. ФОТО: Ik Aldama

Объясняя, почему именно Маркл оказалась на вершине рейтинга, журналисты отметили, что именно она помогла британской королевской семье «войти в 21 век». При этом авторы списка отметили, что история Меган — не совсем сказка про Золушку, ведь она получила хорошее образование в частном учебном заведении, а ее отец стал обладателем премии «Эмми» за режиссуру света. 

Помимо 38-летней герцогини в список вошли также художник Кит Тайсон, политик Шэрон Уайт, бывшая модель и жена финансиста Натаниэля Ротшильда Лоретта Бэйзи, футболист Джейми Реднапп, мультимиллионер Ричард Кэринг. 

На девятом месте оказалась 6-летняя Тедди Уильямс. Это дочь знаменитого певца Робби Уильямса. Она запомнилась тем, что стала подружкой невесты на свадьбе принцессы Йоркской Евгении. 

А замкнул список Кент Адонай, неграмотный слуга лорда Колина Теннанта, которому он завещал 20 миллионов фунтов. 

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Тэги:

Британская королевская семьяКоролевская семьяМеган МарклПринц Гарри

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Меган Маркл стала самой значимой персоной по версии журнала Tatler
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