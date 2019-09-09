Меган Маркл стала самой значимой персоной по версии журнала Tatler

Меган Маркл возглавила топ журнала Tatler, посвященного самым значимым персонам современности. Рейтинг опубликован в октябрьском номере издания. Герцогиня заняла первое место, опередив в списке британского политика Джона Беркоу и модель Джерри Холл.

Объясняя, почему именно Маркл оказалась на вершине рейтинга, журналисты отметили, что именно она помогла британской королевской семье «войти в 21 век». При этом авторы списка отметили, что история Меган — не совсем сказка про Золушку, ведь она получила хорошее образование в частном учебном заведении, а ее отец стал обладателем премии «Эмми» за режиссуру света.

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Помимо 38-летней герцогини в список вошли также художник Кит Тайсон, политик Шэрон Уайт, бывшая модель и жена финансиста Натаниэля Ротшильда Лоретта Бэйзи, футболист Джейми Реднапп, мультимиллионер Ричард Кэринг.

На девятом месте оказалась 6-летняя Тедди Уильямс. Это дочь знаменитого певца Робби Уильямса. Она запомнилась тем, что стала подружкой невесты на свадьбе принцессы Йоркской Евгении.

А замкнул список Кент Адонай, неграмотный слуга лорда Колина Теннанта, которому он завещал 20 миллионов фунтов.