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Собчак и Богомолов заработают миллионы на собственной свадьбе

Телеведущая и ее избранник сумеют получить крупную сумму, позвав на торжество съемочную группу.

Собчак и Богомолов заработают миллионы на собственной свадьбе
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: globallookpress

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится в пятницу, 13 сентября. На торжество, которое пройдет на территории «Петровского пассажа», приглашены около трехсот человек. Гостей ждет изысканный фуршет под аккомпанемент классической музыки.

Сообщалось, что на праздник будущие молодожены планируют потратить порядка 16 миллионов рублей. Но подзаработать на радостном событии они смогут вполне сопоставимую сумму.

Так, в ближайшее время Ксения и Константин появятся на программе «Вечерний Ургант» и в эфирах еще нескольких ток-шоу. Появятся телевизионщики и на самом свадебном мероприятии, чтобы заснять его самые яркие моменты.

Как рассказала телепродюсер Алина Красная, Собчак появляется на развлекательных передачах не бесплатно. Ее гонорар за одно посещение шоу достигает миллиона рублей, а с учетом шумихи, которая не утихает вокруг пары уже много месяцев, светская львица может запросить и пять миллионов.

«Хотя, учитывая эксклюзивность события и интерес к нему, возможно, Собчак и Богомолов заработали в два раза больше», – цитирует продюсера «Комсомольская правда».

Напомним, в последнее время упорно ходят слухи о беременности телеведущей. Накануне Ксения категорически опровергла пересуды о том, что она беременна. Но в последнее время она начала скрывать фигуру под просторной одеждой, а на снимках с разнообразных мероприятий многие уже разглядели у звезды округлившийся живот.

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Собчак и Богомолов заработают миллионы на собственной свадьбе
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