Собчак и Богомолов заработают миллионы на собственной свадьбе

Телеведущая и ее избранник сумеют получить крупную сумму, позвав на торжество съемочную группу.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится в пятницу, 13 сентября. На торжество, которое пройдет на территории «Петровского пассажа», приглашены около трехсот человек. Гостей ждет изысканный фуршет под аккомпанемент классической музыки.

больше по теме Они встретились: Собчак сфотографировалась с забавной лошадью Ныне звездного блогера часто сравнивают с этим животным.

Сообщалось, что на праздник будущие молодожены планируют потратить порядка 16 миллионов рублей. Но подзаработать на радостном событии они смогут вполне сопоставимую сумму.

Так, в ближайшее время Ксения и Константин появятся на программе «Вечерний Ургант» и в эфирах еще нескольких ток-шоу. Появятся телевизионщики и на самом свадебном мероприятии, чтобы заснять его самые яркие моменты.

Как рассказала телепродюсер Алина Красная, Собчак появляется на развлекательных передачах не бесплатно. Ее гонорар за одно посещение шоу достигает миллиона рублей, а с учетом шумихи, которая не утихает вокруг пары уже много месяцев, светская львица может запросить и пять миллионов.

«Хотя, учитывая эксклюзивность события и интерес к нему, возможно, Собчак и Богомолов заработали в два раза больше», – цитирует продюсера «Комсомольская правда».

Напомним, в последнее время упорно ходят слухи о беременности телеведущей. Накануне Ксения категорически опровергла пересуды о том, что она беременна. Но в последнее время она начала скрывать фигуру под просторной одеждой, а на снимках с разнообразных мероприятий многие уже разглядели у звезды округлившийся живот.