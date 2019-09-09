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Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой

В Instagram Кенсингтонского дворца была выставлена фотография 1988 года с маленькими принцами и их мамой. Снимок приурочен к профессиональному празднику полицейских, пожарных и медиков.

Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
ПРинц Уильям. ФОТО: GETTY IMAGES

9 сентября в честь праздника «999DayUK»(День-999) — ежегодного Дня экстренных служб — герцог и герцогиня Кембриджские решили поделиться душевным фото. На снимке: принцы Гарри и Ульям, их мать Диана и кузены Питер Филлипс и Зара Тиндалл.

Дети сфотографированы во дворе старой пожарной части на территории Сандрингемского дворца в 1988 году. По данным HELLO! поклонники Кембриджей сразу заметили, что за рулем спасательной машины сидит именно Уильям.

В свое время принц Уильям  работал пилотом санитарной авиации в Восточной Англии и не понаслышке знает о работе этой службы. Пилоту королевских кровей каждый день приходилось наблюдать, как умирают люди.

Герцог ранее делился, что одним из самых тяжелых аспектов этой работы было видеть глаза родных, которым только что сказали о смерти близкого человека, особенно, если речь шла о ребенке.

Именно поэтому принц Уильям выделил в это день время, чтобы встретиться с благотворительной организацией пожарных в Денвере. Специалисты этого центра  оказывают поддержку  членам пожарно-спасательной службы и их семьям.

 

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Герцог и герцогиня КембриджскиеДень экстренных службПринц Уильям

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Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
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