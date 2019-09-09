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Лена Миро объяснила, как вычислить россиянку за рубежом

Наших соотечественниц выдает высокомерный взгляд, уверена блогер.

Лена Миро объяснила, как вычислить россиянку за рубежом
Лена Миро объяснила, как вычислить соотечественницу за рубежом ФОТО: https://vk.com/lena.miro

Лена Миро известна своими скандальными высказываниями. Она регулярно потчует общественность новыми гипотезами, вот и на этот раз поделилась очередным заключением. В этот раз Лена Миро рассказала, как распознать россиянок за границей.

Для этого не нужно обладать особой прозорливостью, достаточно посмотреть девушке в глаза и сразу станет понятно, является ли она соотечественницей.

«В центре Парижа или на танцполе на Ибице вы всегда узнаете нашу бабу по ее высокомерному выражению лица», — заключает Миро.

То есть, рецепт совсем прост — наши туристки всегда высокомерно смотрят на окружающих, считает блогер. Это вовсе не показатель российской самодостаточности или состоятельности, а всего лишь комплексы, попытка в сжатые сроки определить свой статус относительно окружающих и постоянно пытаются всем доказать, что не хуже других.
«Всего лишь наспех склеенная маска, за которой россиянки прячут комплексы и свою зажатость в социуме», — заключает блогер.

Она уверена, что корень проблемы — в отсутствии внутреннего стержня.

«У наших девочек, какими бы красивыми, молодыми и стильными они ни были, нет внутреннего стержня. Они не умеют видеть в собеседнике просто человека. Все, что они видят в тебе — это твой статус. Все, что они видят в себе, — это свое место относительно твоего статуса», — цитирует Лену Миро «Пятый канал».

Кстати, бытует мнение, что россиянки всегда суровы. Эту особенность блогер объясняет тем, что у наших женщин отсутствует чувство гармонии и радости в жизни.

Ранее Лена Миро заявила, что не верит в романтические чувства между телеведущей Ксенией Собчак и режиссёром Константином Богомоловым. По мнению Миро, Богомолову нужны отношения только ради пиара, пишет сайт argumenti.ru.

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Лена Миро

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Лена Миро объяснила, как вычислить россиянку за рубежом
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