Лена Миро объяснила, как вычислить россиянку за рубежом

Лена Миро известна своими скандальными высказываниями. Она регулярно потчует общественность новыми гипотезами, вот и на этот раз поделилась очередным заключением. В этот раз Лена Миро рассказала, как распознать россиянок за границей.

Для этого не нужно обладать особой прозорливостью, достаточно посмотреть девушке в глаза и сразу станет понятно, является ли она соотечественницей.

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«В центре Парижа или на танцполе на Ибице вы всегда узнаете нашу бабу по ее высокомерному выражению лица», — заключает Миро.

То есть, рецепт совсем прост — наши туристки всегда высокомерно смотрят на окружающих, считает блогер. Это вовсе не показатель российской самодостаточности или состоятельности, а всего лишь комплексы, попытка в сжатые сроки определить свой статус относительно окружающих и постоянно пытаются всем доказать, что не хуже других.

«Всего лишь наспех склеенная маска, за которой россиянки прячут комплексы и свою зажатость в социуме», — заключает блогер.

Она уверена, что корень проблемы — в отсутствии внутреннего стержня.

«У наших девочек, какими бы красивыми, молодыми и стильными они ни были, нет внутреннего стержня. Они не умеют видеть в собеседнике просто человека. Все, что они видят в тебе — это твой статус. Все, что они видят в себе, — это свое место относительно твоего статуса», — цитирует Лену Миро «Пятый канал».

Кстати, бытует мнение, что россиянки всегда суровы. Эту особенность блогер объясняет тем, что у наших женщин отсутствует чувство гармонии и радости в жизни.

Ранее Лена Миро заявила, что не верит в романтические чувства между телеведущей Ксенией Собчак и режиссёром Константином Богомоловым. По мнению Миро, Богомолову нужны отношения только ради пиара, пишет сайт argumenti.ru.