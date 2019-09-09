Санса из «Игры престолов» будет претендовать на роль Бонда

Актриса заявила, что не хотела бы, чтобы зрители ассоциировали ее имя только с героиней культового сериала.

Британская актриса, исполнительница роли Сансы Старк в нашумевшем сериале «Игра Престолов» заявила о желании сыграть Бонда. О том, что она намерена бороться за роль женщины-суперагента, девушка рассказала в беседе с журналистами Le Figaro. Актриса отметила, что для нее принципиально важно не быть заложницей одной роли, именно поэтому она будет прикладывать все усилия, чтобы не ассоциироваться у зрителя только как Старк. Тернер призналась, что готова много работать, ведь она понимает – только повышая свое мастерство, она сможет уйти от образа, принесшего ей наибольшую известность.

Тернер объяснила, что агент 007 требует тщательного изучения характера, именно поэтому возможная перспектива влечет ее с такой силой. «Было бы здорово однажды сыграть Джеймса Бонда, а не его девушку», — акцентирует она. Готовиться к роли Тернер начала еще до ее утверждения – девушка увлеклась криминалистикой. Подобное направление поможет актрисе не только воплощать персонажей более достоверно, но и сможет застать возможным вариантом, если девушка вдруг захочет перестать сниматься.

Отметим, что уже сыгравший роль Бонда Пирс Броснан одобряет взгляд Тернер на персонажа. Он заявил, что Бонд действительно мог бы стать женщиной, ведь на мужчину все уже насмотрелись.