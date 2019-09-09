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Кравченко рассказала о непростых отношениях с Артемьевой на съёмках «Сватов»

По словам актрисы, они поначалу не нравились друг другу.

Кравченко рассказала о непростых отношениях с Артемьевой на съёмках «Сватов»
Кравченко не сразу подружилась с Артемьевой/globallookpress.com

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о непростых отношениях с Людмилой Артемьевой. Актрисы сыграли две главные роли в полюбившемся миллионам сериале.

Людмила Артемьева. Фото
Артемьева не сразу подружилась с Кравченко/globallookpress.com

«Мне Людмила не нравилась поначалу. Могу об этом сказать совершенно честно. Я даже порой это вслух говорила на съемочной площадке. Людмила утверждала, что ей сниматься неудобно. С ней поначалу было непросто. Из-за этого возникало у нас непонимание. Но мы никогда сильно не скандалили», — заявила Кравченко.

Также актриса отметила, что во время работы в «Сватах» ей пришлось вернуться к говору, от которого ее много лет избавляли во МХАТе. Но, как она считает, именно за необычный акцент ее и полюбили миллионы россиян.

В студии также присутствовала единственная дочь Татьяны Кравченко Анна. Девушка заметила, что в «Сватах» ее матери, по сути, не пришлось вживаться в роль, потому что она точно такая же в жизни — добрая, отходчивая, громкая и любящая вкусно готовить.

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Тэги:

Людмила АртемьеваПрограмма "Судьба человека"Сериал "Сваты"Татьяна Кравченко

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Кравченко рассказала о непростых отношениях с Артемьевой на съёмках «Сватов»
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