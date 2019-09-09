«Арменка» из «Реальных пацанов» избрался в Пермскую городскую думу

Армен Бежаян, известный широкому зрителю ролью Арменки из «Реальных пацанов», стал депутатом. Актер и по совместительству руководитель лесоводческого предприятия выиграл выборы, баллотируясь от «Единой России». Победу предприниматель одержал, набрав 197 голосов избирателей (47,58 %).

В избиркоме по Пермскому краю уточнили — Бежаян будет работать в Осинском районе. Актер стал депутатом первого созыва по шестому округу. Ранее мужчина уже пытался избраться на пост депутата: в 2013 году он мог стать членом гордумы Осы, в 2016 же он повторил опыт, выдвигая свою кандидатуру в Земское собрание Осинского района. Ни в том, ни в другом случае актер нужного количества голосов не набрал.

Порталу 59.ru новоявленный политик рассказал, что избирательной кампанией, в целом, доволен, все прошло без грязи, помех и скандалов. В дальнейшем бизнесмен намерен «лечить болевые точки округа».