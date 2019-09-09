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Подавшая на развод Муромцева пожаловалась на синдром хронической усталости

Звездная ведущая в последнее время испытывала проблемы со здоровьем.

Подавшая на развод Муромцева пожаловалась на синдром хронической усталости
Муромцева высказалась после новостей о разводе/globallookpress.com

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева, которая после шести лет брака разводится со своим супругом продюсером Максимом Волковым, заявила, что у нее были в недалеком прошлом проблемы со здоровьем. Звезда испытывала так называемый синдром хронической усталости. Кроме того, у нее были проблемы со сном и возникали на ровном месте частые простудные заболевания.

Ирина Муромцева. Фото
Муромцева расстается с мужем/globallookpress.com

При этом телеведущая не так давно занялась чисткой своего организма. Она подкорректировала питание и сейчас, как утверждает, прекрасно себя чувствует.

Что касается новостей о разводе, то Ирина Муромцева предпочла уйти от ответа на вопрос, действительно ли она разводится с супругом. «Не знаю ничего по поводу этой информации. Не могу комментировать», — кратко заметила она в общении с корреспондентом портала Teleprogramma.Pro.

В то же время Муромцева отметила, что муж продолжает заботиться об их общем ребенке. Дело в том, что звезда рано уезжает на эфиры. Как она сказала, с дочерью остается либо супруг, либо няня.

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Тэги:

Ирина МуромцеваМаксим ВолковПервый каналпрограмма "Доброе утро"

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Подавшая на развод Муромцева пожаловалась на синдром хронической усталости
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