Подавшая на развод Муромцева пожаловалась на синдром хронической усталости

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева, которая после шести лет брака разводится со своим супругом продюсером Максимом Волковым, заявила, что у нее были в недалеком прошлом проблемы со здоровьем. Звезда испытывала так называемый синдром хронической усталости. Кроме того, у нее были проблемы со сном и возникали на ровном месте частые простудные заболевания.

При этом телеведущая не так давно занялась чисткой своего организма. Она подкорректировала питание и сейчас, как утверждает, прекрасно себя чувствует.

Что касается новостей о разводе, то Ирина Муромцева предпочла уйти от ответа на вопрос, действительно ли она разводится с супругом. «Не знаю ничего по поводу этой информации. Не могу комментировать», — кратко заметила она в общении с корреспондентом портала Teleprogramma.Pro.

В то же время Муромцева отметила, что муж продолжает заботиться об их общем ребенке. Дело в том, что звезда рано уезжает на эфиры. Как она сказала, с дочерью остается либо супруг, либо няня.