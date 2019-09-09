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Полина Гагарина поздравила мужа с пятилетием свадьбы

Певица записала забавное совместное видео с избранником Дмитрием Исхаковым.

Полина Гагарина поздравила мужа с пятилетием свадьбы
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. Фото: globallookpress

Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков, отмечают пятилетие свадьбы. С первым в семейной жизни юбилеем певица поздравила мужа в Instagram, записав трогательное и забавное видеопоздравление.

В ролике артистка снимает себя и супруга на смартфон. Она отмечает, что пять лет брака – это «деревянная» или же «мясная» свадьба, а ее избранник шутит, что сегодня от Полины «пахнет сырым мясом». В подписи к видео Гагарина с нежностью обратилась к мужу и призналась ему в любви.

«Любимый, спасибо тебе за любовь, терпение, мудрость, заботу, а главное, что смешишь меня до сих пор. Нам есть о чем поржать и болтать ночами напролет!» – пишет исполнительница.

Пару поздравили в комментариях десятки поклонников, а также звездные коллеги певицы. Любви и счастья в браке супругам пожелали Сати Казанова, Александр Ревва и другие знаменитости.

Фото: Instagram@gagara1987

Напомним, Полина и Дмитрий воспитывают дочку Мию, которой в апреле исполнилось два года. А от первого брака с актером Петром Кисловым у артистки есть сын Андрей, недавно отправившийся в пятый класс. Из-за большой занятости на работе Гагарина не смогла побывать на школьной линейке мальчика, как это сделали другие звезды.

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Полина Гагарина поздравила мужа с пятилетием свадьбы
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