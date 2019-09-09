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Хабиб Нурмагомедов и его супруга ждут третьего ребенка

Чемпион UFC бережет свою семью от внимания прессы.

Хабиб Нурмагомедов и его супруга ждут третьего ребенка
Хабиб Нурмагомедов чтит традиции своего народа и не хвастается семьей. Фото: globallookpress.com

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ждет третьего ребенка. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на отца и тренера известного спортсмена — Абдулманапа Нурмагомедова.

Напомним, 30-летний боец женат, у пары растут 4-летняя дочь и годовалый сын. Правда, Хабиб совсем не распространяется о своей семье. Имя и внешность избранницы спортсмена держатся в тайне. Даже на фотографиях со свадьбы, которая прошла в 2013 году, у невесты лицо закрыто плотной фатой. Девушка не посещает светских мероприятий, занимается домом и детьми. Ранее отец Хабиба отмечал, что сын может иметь и нескольких жен.

Добавим, что после своего боя с американцем Дастином Порье Нурмагомедов стал самым популярным человеком в российском сегменте Instagram, сейчас у него подписчиков даже больше, чем у скандальной певицы Ольги Бузовой.

Как считаете, стоит ли Хабибу показать жену и детей широкой публике?

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брак и семьядети знаменитостейХабиб Нурмагомедов

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Хабиб Нурмагомедов и его супруга ждут третьего ребенка
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