Хабиб Нурмагомедов и его супруга ждут третьего ребенка

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ждет третьего ребенка. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на отца и тренера известного спортсмена — Абдулманапа Нурмагомедова.

Напомним, 30-летний боец женат, у пары растут 4-летняя дочь и годовалый сын. Правда, Хабиб совсем не распространяется о своей семье. Имя и внешность избранницы спортсмена держатся в тайне. Даже на фотографиях со свадьбы, которая прошла в 2013 году, у невесты лицо закрыто плотной фатой. Девушка не посещает светских мероприятий, занимается домом и детьми. Ранее отец Хабиба отмечал, что сын может иметь и нескольких жен.

Добавим, что после своего боя с американцем Дастином Порье Нурмагомедов стал самым популярным человеком в российском сегменте Instagram, сейчас у него подписчиков даже больше, чем у скандальной певицы Ольги Бузовой.

Как считаете, стоит ли Хабибу показать жену и детей широкой публике?