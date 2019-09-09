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Каскадера «Тихого Дона» Яна Любомирова обвинили в угоне иномарки

Полиция начала розыск 39-летнего мужчины, который исчез вместе с машиной подруги.

Каскадера «Тихого Дона» Яна Любомирова обвинили в угоне иномарки
Автомобиль Chevrolet Cruze. Фото: globallookpress

Сотрудники полиции начали розыск каскадера Яна Любомирова, известного зрителям по картинам «Тихий Дон» и «Легенда о Коловрате». В правоохранительные органы обратилась приятельница 39-летнего артиста, заявившая, что он угнал у нее иномарку.

Инцидент произошел 29 августа в Одинцово. Как сообщила женщина, Любомиров попросил у нее недавно приобретенный автомобиль Chevrolet Cruze. Пообещав вернуть машину через несколько часов, актер исчез, перестав выходить на связь. У себя дома он также не появлялся.

Между тем, владелица авто после покупки не успела оформить его на свое имя и даже отдала другу договор купли-продажи. Женщина опасается, что Любомиров может присвоить транспортное средство, сообщает сайт «Комсомольская правда».

Ян Любомиров – мастер спорта по тайскому боксу, боец рукопашного боя. В кино он чаще всего выполняет трюки с лошадьми и холодным оружием.

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Каскадера «Тихого Дона» Яна Любомирова обвинили в угоне иномарки
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