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Кравченко призналась, что бросила первого мужа ради Александра Абдулова

Актер, к сожалению, не ответил ей взаимностью.

Кравченко призналась, что бросила первого мужа ради Александра Абдулова
Кравченко была без ума от Абдулова/globallookpress.com

Актриса Татьяна Кравченко в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что ушла от первого мужа художника-постановщика школы-студии МХАТ Владимира Лавинского, потому что влюбилась в актера Александра Абдулова. С Лавинским они были вместе всего два года.

Александр Абдулов. Фото
Кравченко была влюблена в Абдулова/globallookpress.com

«Я ушла от Володи и поселилась в общежитии недалеко то места жительства Абдулова. В Сашу тогда все были влюблены. Как он прекрасно сыграл в картине «В списках не значился». Он обладал каким-то природным обаянием. А потом мы вместе играли в картине «Предчувствие любви», — заявила актриса.

Она отметила, что Абдулов, к сожалению, не ответил ей взаимностью. Он в те годы был влюблен в другую девушку. При этом звездный актер знал о чувствах Кравченко, но их, как он ей говорил, могли связывать только игра на сцене в театре.

Кравченко отметила, что первый муж никогда ее не любил по-настоящему. Они не были готовы к совместной жизни и их брак был большой ошибкой. «Однажды я пришла к нему, а у него в кровати лежала другая женщина. Он ей сказал: «Вставай, моя жена пришла». Разборок я устраивать не стала. Даже проводила ее домой. Сама легла к нему в кровать, и мы провели ночь», — вспомнила Татьяна Кравченко.

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Тэги:

Александр АбдуловБорис КорчевниковВладимир ЛавинскийПрограмма "Судьба человека"Татьяна Кравченко

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Кравченко призналась, что бросила первого мужа ради Александра Абдулова
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