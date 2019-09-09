На волне слухов: Собчак опубликовала «фото с животом»

Телеведущая отрицает информацию о беременности, однако новые снимки провоцируют все больше разговоров.

Первые слухи о новой беременности Ксении Собчак появились еще в прошлом месяце. Тогда путешествуя по красивейшим местам Италии с Константином Богомоловым девушка все чаще стала появляться в платьях-балахонах и рубашках свободного кроя.

Однако поклонники все списывали на жару. Тем более, что сама Ксения слухи о беременности опровергла. Однако фотографии, появившиеся на днях в сети, говорят сами за себя…

Спутница Константина Богомолова разместила в соцсети снимок в джинсовом платье-халате. Телеведущая расслаблено сидит в кресле, решая дела в телефоне… А снимок, сделанный сверху, подчеркнул ее округлившиеся формы — грудь и животик.

больше по теме В соцсетях пользователи атакуют Собчак вопросами про ее балахоны Поклонники телеведущей уверены, что она беременна.

Поверить, что внезапно изменившаяся фигура Ксении — всего лишь игра света трудно, однако может быть и так. И все же новой фотографией Собчак лишь подогрела почву для новых разговоров, которые еще недавно так старательно сама же избегала.