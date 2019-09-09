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Александр Числов отказывался лечиться от алкоголизма «до драки»

О последних годах жизни «короля эпизодов» рассказал любовник актрисы Ирины Цывиной.

Александр Числов отказывался лечиться от алкоголизма «до драки»
Числов сильно пил в последние годы жизни/globallookpress.com

Любовник актрисы Ирины Цывиной, которая ушла из жизни в апреле нынешнего года, Денис Сердюков в эфире программы «Ты не поверишь» рассказал о последних годах жизни актера Александра Числова, которого многие называют «королем эпизодов». По словам Сердюкова, Числов отказывался лечиться от алкоголизма «до драки». Он не признавал проблемы с алкоголем.

Кстати, сам Сердюков на протяжении пятнадцати лет снимал у Числова комнату на окраине Москвы, поэтому прекрасно знал о его жизни.

Как сказал Сердюков, во всех бедах Числова был виноват алкоголь. «В апреле 2017 года его первый раз госпитализировали из-за пристрастия к алкоголю. Он лежал в больнице № 81, но оттуда сбежал. После этого он полгода не пил. Потом, видимо где-то на съемках или в командировке его соблазнила какая-то добрая душа. За последние два года он стал сдавать. Сначала ноги отекли, а потом он стал реже выходить на улицу», — заявил Сердюков.

Напомним, что Александр Числов сыграл в огромном количестве картин. При этом зачастую ему доставались эпизодические роли.

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Александр ЧисловДенис СердюковИрина Цывинапрограмма "Ты не поверишь"умер Александр Числов

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Александр Числов отказывался лечиться от алкоголизма «до драки»
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