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Дарья Жукова болела за Данилу Медведева в финале теннисного турнира в США

Российский спортсмен проиграл, но стал поводом для гордости соотечественников.

Дарья Жукова болела за Данилу Медведева в финале теннисного турнира в США
Даша Жукова расстроена проигрышем Медведева. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look

Несколько часов назад российский теннисист Данила Медведев проиграл в финале US Open турнира «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю. Хотя нашему спортсмену и не удалось одолеть именитого соперника, сам факт того, что 23-летний россиянин добрался до финала открытого чемпионата США, имеет большое значение. Об этом говорит и поддержка известных людей, которые следили за матчем и поддерживали Медведева.

Например, бизнесвумен и бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова опубликовала в «сториз» разбитое сердце на фоне теннисного корта, на котором выступал наш спортсмен. Похоже, она лично присутствовала на трибуне и болела за Данилу.

Даша Жукова
Даша Жукова болела за Данилу Медведева в Америке. Фото: instagram.com/dasha/

«Сделал все, что мог», — написал Медведев в Instagram, выложив фото с призами за второе место.

В комментариях его подбодрили рэпер ST, теннисистки Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова, а также иностранные спортсмены.

Добавим, месяц назад Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале «Мастерса» в Монреале, но после этого наш спортсмен одержал 12 побед подряд. Новая встреча с испанцем тоже закончилась поражением, но на этот раз сопернику было уже не так легко сломить сопротивление россиянина. Данила доказал, что является надеждой мужского тенниса России. С должной поддержкой он завоюет еще немало наград.

А вы болели за Данилу Медведева?

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большой теннисДанила МедведевДаша Жуковаспорттеннис

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Дарья Жукова болела за Данилу Медведева в финале теннисного турнира в США
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