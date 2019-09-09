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Врачи выписали Марка Захарова из больницы

Самочувствие режиссера, судя по словам директора «Ленкома» Варшавера, «изумительное, все анализы в норме».

Врачи выписали Марка Захарова из больницы
Режиссер Марк Захаров/фото: globallookpress.com

Режиссера Марка Захарова 9 сентября выписали из больницы. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

По его словам, художественный руководитель коллектива в ближайшее время вернется к работе, начнет репетировать спектакли.

 «В ближайшие дни ждем в театре», — цитирует слова Варшавера Интерфакс.

Марк Захаров
Режиссер Марк Захаров/Фото: Владимир Веленгурин

Он заверил журналистов, что самочувствие  85-летнего режиссера «изумительное», все анализы в норме и он прекрасно себя чувствует. Тем не менее, Марк Анатольевич проведет несколько дней дома перед выходом на работу в театре.

Захаров попал в больницу с высокой температурой в середине августа. Он до последнего не хотел обращаться за помощью к медикам. Его уговорили пройти обследование, которое выявило воспаление легких. Уже через неделю после госпитализации худрук «Ленкома» почувствовал себя хорошо и планировал вернуться в строй уже 3 сентября. 

Напомним, что в новом театральном сезоне в «Ленкоме» выходит постановка «Капкан». Спектакль станет своего рода сценической фантазией по мотивам сочинений Владимира Сорокина, сценарных разработок самого Захарова и документальных источников.

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Тэги:

«Ленком»ЗдоровьеМарк Захаров

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Врачи выписали Марка Захарова из больницы
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