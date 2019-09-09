Врачи выписали Марка Захарова из больницы

Режиссера Марка Захарова 9 сентября выписали из больницы. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
По его словам, художественный руководитель коллектива в ближайшее время вернется к работе, начнет репетировать спектакли.
«В ближайшие дни ждем в театре», — цитирует слова Варшавера Интерфакс.
Он заверил журналистов, что самочувствие 85-летнего режиссера «изумительное», все анализы в норме и он прекрасно себя чувствует. Тем не менее, Марк Анатольевич проведет несколько дней дома перед выходом на работу в театре.
Захаров попал в больницу с высокой температурой в середине августа. Он до последнего не хотел обращаться за помощью к медикам. Его уговорили пройти обследование, которое выявило воспаление легких. Уже через неделю после госпитализации худрук «Ленкома» почувствовал себя хорошо и планировал вернуться в строй уже 3 сентября.
Напомним, что в новом театральном сезоне в «Ленкоме» выходит постановка «Капкан». Спектакль станет своего рода сценической фантазией по мотивам сочинений Владимира Сорокина, сценарных разработок самого Захарова и документальных источников.