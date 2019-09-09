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Леонтьев заявил, что с Нового года не держал в руках рюмку

Певец дал себе обязательство не пить целый год.

Леонтьев заявил, что с Нового года не держал в руках рюмку
Леонтьев бросил пить/globallookpress.com

Певец Валерий Леонтьев в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ заявил, что с Нового года не употребляет спиртные напитки. По его словам, сейчас он ведет здоровый образ жизни.

Валерий Леонтьев. Фото
Валерий Леонтьев бросил пить/globallookpress.com

«Стараюсь спать побольше. Поменьше выпивать. Я с Нового года не держал в руках рюмку. Решил отдохнуть год от спиртного. Кроме того, я бросил курить», — заявил певец и музыкант.

Журналисты стали интересоваться, не связан ли такой здоровый образ с тем, что музыкант в ближайшее время станет отцом. Как известно, детей у звезды нет. На это Леонтьев заявил, что появление наследника ему не грозит.

Также исполнитель заметил, что ему жалко тратить деньги на одежду. «Я знаю, какая участь ее ждет. Она будет лежать в шкафах, в кладовках через какое-то время. Я отдаю много одежды на аукционы», — сказал популярный артист. В то же время Валерий Леонтьев добавил, что не считает себя жадным человеком. К примеру, он дает жене денег столько, сколько она потребует.

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Валерий Леонтьевпрограмма "Ты не поверишь"телеканал НТВ

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Леонтьев заявил, что с Нового года не держал в руках рюмку
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